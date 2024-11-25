沙田名日．九肚山天池海景戶撻訂　買家輸520萬　本周五招標重售

長實（1113）旗下沙田名日．九肚山今日（25日）新錄一宗連天池海景特色戶撻訂個案，估計買家損失15%訂金，涉及約519.8萬元。發展商隨即將單位以招標推售，招標日期由本周五（29日）至明年2月21日。



天池海景戶撻訂 買家料輸逾519萬訂

據成交記錄冊顯示，涉及撻訂單位為2座25樓C室，實用面積1,228平方呎，743平方呎天台並設泳池，屬四房雙套連工作間間隔，屬天池海景戶。

單位原於2021年3月以3,465.1萬元沽出，呎價28,217元，惟單位於本日終止交易，估計買家損失15%訂金約519.8萬元。

長實（1113）旗下沙田名日．九肚山。

周五起招標至明年2月21日

發展商表示，單位將於本周五（29日）起招標發售，同時為買家提供自訂成交期、代繳印花稅，48萬元家具禮券，以及兩個車位優先認購權。