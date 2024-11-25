馬灣珀麗灣兩房495萬沽 業主持貨8年 帳賺25萬走｜多圖
撰文：李明珠
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近期焦點新盤不多，部分購買力回流二手市場。馬灣珀麗灣一伙兩房單位新近以495萬元沽出，呎價約9,217元。原業主於2016年買入，帳面獲利約25萬離場，單位升值約6%。
香港置業助理分區董事熊建明表示，該單位為珀麗灣1期11座高層H室，實用面積537平方呎，屬兩房間隔，望珀麗灣內園景。原業主於8月叫價520萬元放盤，由於過去數月市場購買力集中一手新盤，直至本月買家回流二手，單位近日才獲洽詢。
據悉，新買家為首置客，睇樓1次後決定議價以495萬元承接，折合呎價9,217元。
↓↓珀麗灣1期11座高層H室↓↓
買入8年獲利28萬離場
根據中銀網上物業估價顯示，單位估值為503萬元，與是次成交價相若。
原業主於2016年7月以470萬元購入上述單位，持貨8年，是次轉手帳面獲利約25萬元，單位升值6%。
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