洪水橋朗峰園兩房447萬平沽　呎價低過8千　創屋苑近年新低｜多圖

市場交投加快，大多以低價成交為主。洪水橋朗峰園一伙兩房單位最新以446.8萬元沽出，呎價約7,880元，貼近居屋水平，更創屋苑近年新低。



美聯物業分行助理聯席董事鄧涇渭表示，該單位為朗峰園2座低層F室，實用面積567平方呎，採兩房設計。單位原先以520萬元放售，而買家則為區內家庭客，鍾情低密度屋苑，近日議價以446.8萬元承接單位，折合呎價約7,880元。

↓↓朗峰園2座低層F室↓↓

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呎價創屋苑近年新低

資料顯示，屋苑近3年二手成交不多，錄得約4宗成交，呎價由9,011至10,601元不等。可見是次單位呎價創屋苑近年新低。

原業主於2012年以257萬元購入單位，持貨12年，帳面獲利189.8萬元，單位期内升值近74%。