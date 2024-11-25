荃威花園近半世紀遺產貨　放盤四年累劈291萬　仍勁賺353萬｜多圖

二手市場疲弱，荃灣老牌屋苑荃威花園有遺產貨放盤四年累劈逾44%後，終獲同屋苑家庭客以368萬元購入。單位46年升值近24倍離場。



中原地產分行高級分區營業經理王壹鳴表示，是次成交為荃威花園C座低層8室，實用面積555平方呎，兩房間隔，屬遺產貨。

單位四年累劈291萬

據知，遺產承辦人於2020年接管物業後以659萬元叫價放盤，不過初時賣樓意欲不大，亦較難安排開門睇樓，加上還價未達意向故一直只有放盤。

惟直至近半年開始積極放售，將叫價下調209萬元至450萬元以貼合市況。單位新近獲新買家議價，終累劈291萬元或44.1%後，以368萬元沽出，呎價6,631元。

↓↓荃威花園C座低層8室↓↓

荃灣荃威花園。（代理相片）

單位46年升值近24倍

至於，買家為同屋苑分支家庭，留意荃威花園樓價走勢多時，最近一星期才出動睇樓，見上址合適即承接。

據悉，原業主早於1978年以約15萬元買入單位，單位至今46年，期內大幅升值353萬元或近24倍。