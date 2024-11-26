泰籍空姐1.05萬租屯門御海灣開放式　一個「不介意」獲減租1500元

住宅租務市場暢旺，有泰籍空姐因不介意等多個半月入伙，終獲屯門御海灣業主減租1,500元，以1.05萬元承租一伙開放式戶，呎租逾41元。業主租金回報2.4厘。



泰籍空姐1.05萬元租御海灣開放式戶

祥益地產區域董事黃慶德表示，是次租賃成交為屯門御海灣1座低層S室，實用面積255平方呎，屬開放式間隔，單位新近以1.05萬元租出，呎租為41.2元。

代理又透露，租客為一名泰籍空姐，因鍾情單位附設發展商裝修連全屋傢電，以及屋苑附近有巴士直達機場交通方便。

不介意等多個半月入伙 業主減租1500元

另由於業主需要於明年1月中才交樓予該名泰籍空姐，所以目前屬預租階段，而泰籍空姐表示不介意等待，所以終獲業主減租1,500元。

據知，業主於2022年以約521.7萬元的買入，以是次租金計，單位租金回報為2.4厘。