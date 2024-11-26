灣仔特色大宅4620萬蝕賣　連2千呎天池　八年蒸發3千萬｜多圖

樓市整固，部分半新盤特色戶錄得大幅蝕讓個案。灣仔囍滙一伙連天台及泳池特色單位新近以4,620萬元沽出，呎價25,624元。



原業主於2016年以6,672萬元一手購入，現轉售帳面蝕讓約2,052萬元或31%。連同原業主買入時需繳付的15%雙倍印花稅等使費計算，料實蝕逾3,000萬元，創屋苑最高蝕讓個案。



囍滙天池屋4620萬蝕沽

市場消息指，該單位為囍滙5座高層A室，為特色單位，實用面積1,803平方呎，四房雙套間隔連1,939平方呎的平台、天台及泳池。

圖片可見，單位平台設有内置樓梯通往泳池及天台。單位最初叫價6,500萬元放售，最終於近日以4,620萬元沽出，大減1,880萬元或29%，折合呎價25,624元。資料顯示，新買家名字為普通話拼音，料具內地背景。

↓↓囍滙5座高層A室↓↓

泳池。

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連15%辣稅實蝕逾3千萬、貶值近一半

原業主於2016年11月底以約6,672萬元一手購入單位，持貨8年，帳面蝕讓約2,052萬元或31%。

不過資料顯示，原業主當年還需繳付樓價15%的雙倍印花稅，涉約1,001萬元。如連同所有使費計算料實蝕逾3,000萬離場，蝕幅高達45%，接近一半，創屋苑最大宗蝕讓個案。