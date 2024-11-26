投資客985萬連租約買太古城三房　料回報3.2厘　上手勁賺逾四球

二手市場疲弱，有投資客趁機入市買太古城投資收租，最新一宗為斥985萬元連租約買入一伙太古城三房收租， 料租金回報約3.2厘。上手業主放盤一年累劈逾兩球，帳面仍大賺435萬元離場。



太古城三房985萬連租約沽

中原地產分行分區營業經理莊劍嵐表示，是次成交為太古城隋宮閣低層E室買賣成交，實用面積747平方呎，屬三房套間隔，向西南園景。單位用作投資收租用，原業主於2023年11月出租單位後以1,200萬元連租約放盤，終獲以985萬元承接，呎價13,186元。

太古城。(資料圖片)

投資客入市 上手放盤一年累劈逾兩球

換言之， 單位放盤一年累劈215萬元沽出。至於新買家為投資客，按單位市值租金約2.6萬元計，料租金回報約3.2厘。

據悉，原業主於2009年6月以550萬買入單位，持貨15年，是次沽出帳面獲利435萬元，單位期內升值79%。