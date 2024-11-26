馬鞍山薈晴開放式287萬沽 單位5年貶值逾36% 屬今年屋苑最蝕
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，馬鞍山薈晴有開放式單位以287萬元蝕沽，該屋苑今年以來全部二手成交均需蝕讓離場，同時屬今年最大一宗蝕讓個案。
中原地產分行資深區域營業經理胡耀祖表示，是次成交為馬鞍山薈晴1座低層A02室，實用面積227平方呎，屬開放式間隔，單位最初以約300萬元叫價放盤，經雙方議價後，單位累減13萬後以287萬元沽出，呎價12,643元。至於，新買家為上車客，見單位間隔合用，價錢合理，即入市單位自用。
薈晴今年錄6宗蝕讓 蝕幅最勁今次
據了解，原業主於2019年以450萬元購入單位，持貨約5年，是次轉手帳面蝕讓約163萬元，單位期內貶值36.2%。
連同上述成交，參考薈晴今年1月至今，至少錄6宗帳面蝕讓個案，帳面蝕幅由13%至36%，故上述成交亦屬今年屋苑最大蝕讓。
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