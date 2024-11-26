元朗街坊執蝕讓貨 538萬買YOHO TOWN兩房 上手4年輸逾一成
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，有半新盤業主睇淡後市決定蝕讓沽貨離場。元朗YOHO TOWN一伙兩房新近以538萬元成交，呎價12,749元。原業主4年前買入帳蝕逾一成離場。
街坊客538萬買元朗YOHO TOWN兩房
美聯物業分行助理聯席董事陳鋒表示，是次成交為元朗Yoho Town第9座低層A室，實用面積422平方呎，屬兩房間隔。據悉，單位早前以565萬元叫價放盤，新近538萬元沽出，呎價約12,749元。至於，新買家為區內用家，鍾情屋苑配套完善決定入市。
同類單位近大半年造價相若
參考同類成交單位為第9座低層A室，實用面積相同，較今次成交單位低2層，於2024年2月初540萬元沽出，反映同類單位造價近大半年內未有太大變化。
至於，原業主2020年以600萬元購入單位，持貨至今4年，是次轉手帳面蝕讓62萬元，單位期內貶值逾一成。
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