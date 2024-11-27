盛滙李根興5800萬買半山豪宅自住　睇中行5分鐘返公司　使5球豪裝

減息後置業成本減少，部分投資者加快入市。盛滙商舖基金創辦人李根興最新以5,800萬元購入中半山好利閣一伙四房單位，連同兩個車位，呎價約25,528元。



李根興表示，因眼見樓市已觸底，加上心儀單位距離公司近，方便外出睇舖，所以買入自住。之後亦預算花費500萬元將單位重新裝修。



四房間隔近2300呎、連兩個車位

涉及的單位為中半山舊山頂道6號好利閣低層戶，實用面積2,272平方呎，四房間隔。據悉，原業主身在外國，甚少時間在港，原先叫價7,200萬元連2個車位放售，最新獲盛滙商舖基金創辦人李根興議價以5,800萬元購入作自住，折合呎價約25,528元。

↓↓中半山舊山頂道6號好利閣低層戶↓↓

+ 3

心儀單位距離公司較近、計劃豪花500萬裝修自住

李根興表示，是次入市皆因眼見樓市舖市已觸低，決定由南區搬回市區居住，方便四出睇舖。而且他心儀單位距離公司非常近，每日步行5分鐘即可到達其位於中環的公司，方便每天開早會。他透露，由於單位樓齡較舊，之後將計劃斥資約500萬元重新裝修。至於其位處南區舂坎角的舊居將會作「Holiday Home（度假屋）」，不會放售。

+ 1

李根興：舖市及樓市已觸底、全家對香港經濟有信心

對於後市走勢，他表示香港樓市已由2021年高位回落近3成，全面撤辣後，豪宅出現大量內地投資者承接，中小型單位的租金則回升至超過5年新高，內地專才及學生湧入成搶租潮，可見市場已踏入轉角，長遠將逐步回穩。

加上隨着香港銀行兩次減 P、港府放寬按揭、遊客增加及多項香港盛事帶動經濟，他相信舖市及樓市已觸底。 他更指「作為土生土長的香港人，長遠我全家人對香港的樓市、舖市及經濟有信心。」

盛滙商舖基金創辦人李根興。（羅國輝攝）

原業主1997年買入自住至今

單位原業主則於1997以1,820萬元買入上述單位自住至今，持貨27年，是次交易帳面獲利3980萬元，期内升值2.2倍。