洪水橋滙都II原價加推90伙　入場一房345.8萬起　周六次輪發售

泛海國際（0129）旗下洪水橋滙都II 昨晚（26日）加推90伙單位，戶型涵蓋一房至三房，入場價由345.8萬元起，折實呎價由9,538元起。而整張價單的折實平均呎價則約10,381元，與首張的10,418元相若，屬原價加推。項目亦同步上載銷售安排，落實於本周六發售。



2號價單共提供90伙單位，包括11伙一房、77伙兩房，以及2伙三房單位，實用面積由297至535平方呎，單位售價由404.5萬至700.3萬元，呎價介乎11,155元至13,973元。扣除最高折扣優惠14.5%後，單位折實售價由345.84萬至598.75萬元，折實呎價介乎9,538元至11,947元。

泛海國際集團執行董事關堡林（左）

入場一房345.8萬起、本周六發售

當中入場單位為第6座2樓B09室，實用面積340方呎，一房間隔，折實售價345.84萬元，折實呎價10,172元。而最低呎價單位為第6座2樓A05室，實用面積445方呎，兩房間隔，折實售價424.42萬元，折實呎價9,538元。

泛海國際集團執行董事關堡林表示，該批單位將於本周六發售。另外，連同滙都I，項目至今累沽474伙，總成交金額約24.5億元。