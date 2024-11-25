周末新盤錄192宗　101 KINGS ROAD首輪沽近百伙　四成屬大手客

周末有新盤開售，帶動一手交投。過去兩日（23、24日）新盤市場錄得192宗成交，較上周的37宗上升4.2倍。當中宏安地產（1243）旗下炮台山101 KINGS ROAD於周六首輪發售157伙，即日沽出98伙。



炮台山101 KINGS ROAD於本周六首輪開售157伙，即日沽出98伙。當中有4成單位屬大手組買家購入，亦錄得多組買家一次性購入4伙單位，而其中最大手買家斥資約3,123萬元購入2伙兩房梗廚及2伙一房戶。

發展商指，項目即日沽出98伙，若連同該星期招標售出的3伙三房單位，項目於一星期內總共售出101伙，套現逾8億元。項目將於短期內推出部分特色單位應市。

↓↓101 KINGS ROAD首輪銷售↓↓

洪水橋滙都II開售2日沽52伙、套現2.2億

泛海國際（0129）旗下洪水橋滙都II同於周六進行首輪銷售，以先到先得抽籤形式推售81伙，即日成功沽出45伙，佔首輪單位約56%。項目隨後於周日再售出7伙，即周末兩日合共沽出52伙，套現約2.2億元。

泛海國際集團執行董事關堡林表示，目前滙都 II尚餘20多伙可供銷售，將考慮短期內加推應市。連同滙都 I，整個項目至今累售464伙，套現約23.5億元。

啟德DOUBLE COAST I沽2伙海景戶

會德豐地產旗下啟德DOUBLE COAST I，於周日錄得2伙海景戶成交，套現1908.1萬元。當中最高成交單位為第3座20樓B室，三房套間隔，實用面積627平方呎，成交價1,288.5萬元，呎價20,550元。據悉，新買家因鍾情單位飽覽九龍灣畔Inner Harbour景致，加上「啟德綠色集體運輸系統」的潛力故拍板入市。

發展商指，項目隨即加推2伙單位並落實於下周四（28日）推售。