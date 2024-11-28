荃灣海濱花園三房581萬沽 呎價不足9000元 時光倒流十年前
撰文：李煥好
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二手樓市回暖，荃灣海濱花園再錄呎價「8字頭」成交。海濱花園一伙三房戶最新以581萬元成交，呎價僅8,980元，時光倒流約十年前水平，但原業主仍帳賺逾三球。
美聯物業分行聯席董事姚偉明表示，上述成交單位為荃灣海濱花園19座中層A室，實用面積647平方呎，採三房套設計。
呎價約8980元
據悉，單位兩個月前放售，原業主叫價623萬元。而買家為區外換樓客，鍾情屋苑自成一角，環境清幽，遂議價42萬元，終以581萬元承接，實用呎價約8,980元。翻查資料，海濱花園本月內合共錄得3宗呎價不足9,000元的成交。
持貨26年 單位升值1.2倍
至於，原業主1998年以270萬元購入單位，持貨26年，帳面大幅獲利311萬元，期間單位升值1.2倍。
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