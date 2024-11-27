私樓租金轉跌！差估署：10月份指數報194.9點 A類細單位跌最多
撰文：黃祐樺
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據差估署最新資料，2024年10月份私樓租金指數報194.9點，較9月的195.5點，按月跌約0.31%。按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報198.9點，按月跌0.3%；大型單位（D、E類）報149.9點，按月跌0.13%。
租金全線報跌 A類細單位跌最多
至於細分各類戶型，全線按月報跌 。當中跌幅最多為A類單位（面積431平方呎或以下）報214.9點，按月跌約0.6%。B類單位（431至752平方呎）報194.3點，按月跌約0.05%。
C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報165.6點，按月跌0.18%；D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報154.3點，按月跌約0.06%。E類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報139.8點，按月幅約0.36%。
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