私樓指數終止5連跌　利嘉閣：仍有不明朗因素、樓價回升動力存疑

差估署今日公布的最新數據顯示，2024年10月份私人住宅售價指數報290.1點，較9月的288.3點回升0.62%，為連跌5個月後首見反彈。今年首10個月，樓價累跌6.81%；若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價累積跌幅仍達27.13%。



陳海潮：市場仍存不明朗因素 樓價回升動力能否持續存疑

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，減息及救市等利好樓市的因素初步立竿見影，刺激樓價終見輕微反彈，惟市場亦存在新美國總統上任的不明朗因素，樓價回升的動力能否持續仍存疑。

陳海潮指出，10月份樓價成功反彈，比之前預測較理想，相信是市場較明顯反映了9月中旬起開始減息及9月下旬中央大力救市的樂觀情緒。此外，10月初，市場已憧憬《施政報告》會為樓市增添好消息，故樓價扭轉力度亦較預期強勁。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，市場仍存不明朗因素，樓價回升動力能否持續存疑。

2024年10月份私人住宅售價指數報290.1點，較9月的288.3點回升0.62%，為連跌5個月後首見反彈。

明年樓價走勢需觀察特朗普重返白宮後再評估

展望今年餘下兩個月，樓價料傾向平穩慢升，因一手新盤貨源仍然十分充裕，發展商繼續採取先求量的推盤策略，令二手樓價難以大升。倘11月及12月樓價能按月各升0.5%，則第四季樓價可以結束之前連續6季的跌勢，按季微升1.63%，帶動全年樓價跌幅略為收窄至5.88%。

至於明年樓價走勢，尚待觀察特朗普重返白宮後的經濟及軍事政策再作評估。

香港明年樓價走勢需觀察特朗普重返白宮後再評估。（Reuters）

租金中止七連升 按月微跌0.31%

租金指數方面，差估署數字顯示10月份按月終現輕微回落，按月跌0.31%，報194.9點，為8個月來首錄跌幅，反映暑假租務高峰期暫告一段落。

不過，相信未來兩月續有一定的專才及高才通租住需求，對租金有一定支持作用，料11月及12月租金在窄幅0.5%上下波動，而全年租金升幅料近5%。