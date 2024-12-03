前政務司司長陳方安生姪仔蝕沽　895萬賣藍塘傲兩房　三年貶值21%

二手市場續以蝕讓成交為主，前政務司司長陳方安生姪兒方欣浩，以895萬元沽出將軍澳藍塘傲鳳凰樓層兩房戶，持貨逾3年轉手帳蝕238萬元離場。



據資料指，是次成交為將軍澳藍塘傲7座極高層E室，屬鳳凰樓層戶，實用面積584平方呎，屬兩房間隔，外望將軍澳跨灣大橋方向海景，單位累減155萬元後，終以895萬元沽出，呎價15,325元。至於，新買家則以聯名方式持有上述單位。

將軍澳藍塘傲

業主為陳方安生姪兒方欣浩

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為 861萬元，而恒生估價則為922萬元。即最新成交價較估價低2.9%至6.9%。

據知，原業主為方欣浩（FANG HSIN HAO ARNOLD），與前政務司司長陳方安生姪兒方欣浩同名，料為同一人。方欣浩2021年7月以1,133萬元入市，持貨至今逾3年，是次轉手帳面蝕238萬元，單位期內貶值21%。