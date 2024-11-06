旺角Elize PARK錄撻訂 大手客年初掃6伙全告吹 4500萬成空歡喜
撰文：李明珠
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新盤撻訂持續，部分項目錄得大手客終止交易。樂風集團旗下旺角東洗衣街單幢新盤Elize PARK繼上月底錄得2伙撻訂後，最新於周一（4日）再連撻3伙，涉及金額約2,280萬元，發展商合共殺訂約114萬元。
值得留意的是，連同於今年5月撻訂的15樓B室，近期撻訂兩伙15樓A及C室單位，即實際項目15樓及16樓全層共6伙，全數交易告吹。發展商於年初曾指該批單位由一名大手客以公司名義買入該兩層共6伙，惟最終成空歡喜。
成交記錄冊顯示，撻訂的3伙單位為16樓A、B、C室共全層，實用面積243至341平方呎，戶型涵蓋一房至兩房戶，成交價約599.4萬元至846萬元。單位原於3月14日同日成交，惟最新於本月4日正式終止買賣合約，料買家已棄購，遭沒收5%訂金涉約114萬元。
大手客年初掃入兩層6伙、全數撻訂
值得留意的是，發展商於年初曾指上述3伙單位及15樓全層（A、B、C室），合共6伙單位，均由一名大手客以公司名義一口氣買入，斥資逾4,500萬元。而成交記錄冊顯示，當中15樓B室已於今年5月撻訂，而另外的15樓A室及C室則於上月17日終止交易，可見該名大手客的交易已全數告吹。
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