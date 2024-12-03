天水圍YOHO WEST新入伙一個月錄逾30宗租務　整體租金上升一成

租務需求旺盛，部分新入伙的新盤已錄得多宗租務成交。天水圍新盤YOHO WEST於是上月開始收樓入伙，至今已累錄逾30宗租賃成交。當中有部分一房及兩房單位錄得租金新高。



中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，涉及的單位包括第3A座高層A9室，實用面積295平方呎，一房間隔，最新以每月1.26萬元租出，折合呎租約43元，創屋苑一房單位租金新高。業主於去年12月以396.7萬元一手買入，享租金回報率3.8厘。

代理：租盤供不應求、整體租金較入伙初期升一成

另外，同屋苑第3B座高層B7室，實用面積441平方呎，兩房間隔，以每月1.65萬元租出，折合呎租逾37元，創屋苑兩房單位租金新高。業主則去年12月以約511.4萬元一手買入，租金回報達3.9厘。

代理指，屋苑自上月開始入伙後，已經錄得逾30宗租務成交，需求旺盛。而且租盤仍然供不應求，整體租金較入伙初期上升約一成。

天水圍新盤YOHO WEST。