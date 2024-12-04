長情業主550萬沽沙田第一城三房 持貨40年帳面大賺逾「五球」
撰文：黃祐樺
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二手市場交投淡靜，沙田第一城有長情業主持貨40年，新近以550萬元沽出三房戶，帳面大賺逾5球離場，惟造價較年半前低層賣平150萬元。
中原地產分行副區域營業經理伍錦基表示，是次成交為沙田第一城18座高層F室，實用面積484平方呎，屬三房間隔，單位最初以590萬元叫價放盤，經議價後以550萬元易手，呎價11,364元。
據悉，新買家為用家，見單位價錢合理，間隔合用，即把握機會入市單位自住。
持貨約40年 大賺逾5球離場
參考同類成交單位為18座低層F室，實用面積相同，於2024年8月以700萬元沽出，反映同類單位高層造價較近年半前低層賣平150萬元。
至於，原業主則於1984年以20萬元購入單位，持貨約40年，是次轉手帳面大賺530萬元，單位期內升值逾26倍離場。
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