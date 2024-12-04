屯門龍珠島頂層天台戶498萬沽　長情業主33年大賺1.77倍｜多圖

有「隱世孤島」之稱的屯門龍珠島，新近錄得二手成交，最新一宗龍珠島花園7座頂層連天台的三房套單位，以498萬元連車位沽出，持貨33年單位升值1.77倍。



龍珠島花園三房498萬元連車位沽

世紀21營業董事鄭少坤表示，是次成交為屯門龍珠島花園7座頂層連天台戶，實用面積659平方呎，屬三房套間隔，座向西北，享開揚海景。據單位放盤圖片所見，單位內櫳闊落且有簡單裝修。

↓↓龍珠島花園7座頂層戶連天台↓↓

持貨33年 升值1.77倍

據了解，單位於3個月前以520萬元叫價放盤，終累減22萬元後以498萬元連車位沽出，呎價7,557元。至於新買家為外區用家。

至於，原業主於1991年5月以179.83萬元入市，持貨至今33年，是次轉手帳面獲利318.17萬元，單位期內升值1.77倍。