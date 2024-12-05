樂風太子基隆街項目命名UPPER PRINCE　涉139伙

樂風集團旗下位於太子基隆街住宅項目今日（5日）正式命名為UPPER PRINCE，全盤提供139伙，戶型涵蓋開放式至三房，主打一房。



樂風集團項目銷售及市場總監孫慧茹表示，項目合共涉及139伙，涵蓋開放式至三房，實用面積由220至490平方呎，另設連平台或連天台特色單位，主打一房。至於特色戶實用面積約200至490平方呎。孫慧茹續指，項目推售方式將視乎市況而定，若以價單推出，首批將不少於50伙，預計關鍵日期為2025年9月30日。

樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，項目定價將視乎市況，首批將以優惠價推出，預計明年第一季開售。

方皓玟：有意購入單位與媽媽分享

為配合項目銷售，發展商亦邀請女歌手方皓玟及金馬影帝謝君豪出席活動，其中方皓玟表示，項目位置優越，位處香港中心地帶，形容其為潛力股，更直言「一定要入手」。加上，是次命名儀式巧合與媽媽生日同日，故有意購入單位與媽媽分享。謝君豪亦表示，若準買家日後參觀UPPER PRINCE，一定會鍾情此樓盤。

方皓玟：Elize Park一房單位將作收租

集團部署方面，樂風周佩賢指，集團旗下Elize Park已出售34個單位，佔全盤超過六成，而餘下的優質戶及特色單位，預計於明年第一季開放現樓予買家參觀。而方皓玟則表示，此前購入的Elize Park一房單位，將為收租用途，並表示對租金有信心，預計月租將有「2字頭」 。

後市方面，她指，租金不斷上升及減息，導致供平過租，能吸引更多買家入市，而近日金管局再放寬按揭，故對樓市有信心。

2020年夥石壁收購 每呎地價約9973元

項目位於太子基隆街1號。樂風集團2020年夥拍石壁投資，以3.47億元收購鄧成波家族位於太子基隆街1至7號物業的全部業權，涉及兩幢物業，包括一幢樓齡超過45年的物業及一幢戰前舊樓。

該項目地盤面積約3,866平方呎，以最高地積比率9倍計算，可建樓面面積約3.48萬平方呎，每呎樓面地價約9,973元。