恒地黃埔街舊樓申強拍市值1.17億　30年燒臘茶記「釘子戶」倒數

樓市較高位大幅回落，不過本地發展商在市區的收購行動依然未停止。恒地（0012）收購多年的黃埔四街，早前遇上阻滯，當中黃埔街18A至20A號的部份業權，一直由經營30年、被譽為演唱會御用燒味的金源燒臘茶餐廳東主持有，涉及超過兩成業權。由於該茶餐廳東主一直不願意出售所持有的業權，因此被外界稱為「最強釘子戶」，而周邊地盤大部份重建為新樓盤「必嘉坊」。



恒地擁70%業權、金源燒臘擁3個物業

不過最新恒地向土地審裁署申請，就上述舊樓地段進行強拍，物業估值高達約1.176億元。資料顯示，恒地目前持有該地段約70.31%業權。

至於餘下業權部份由關位源等持有。關位源為黃埔街20號地舖的金源燒臘茶餐廳業東主，擁有該地段地舖，以及18A號的2樓及4樓單位。

金源燒臘茶餐廳東主關位源早前接受《香港01》訪問稱在黃埔街經營三十年，未想會交舖離場。(王譯陽攝)

黃埔街18A至20A號現為一幢樓高8層、位於1957年落成的舊樓物業，地下為舖位，以上七層為住宅。

連同已完成統一業權地盤一同申請強拍

惟值得留意，是次申請強拍的項目，除了包括上述黃埔街18A至20A號舊樓（LOT 1）外，還連同必嘉街88、90、90A號的地盤（LOT 2），不過該地盤在2021年3月份已經由恒地完成強拍，目前已擁有100%業權，意味發展商今次採用合併地盤方法作強拍。

強拍門檻下調至最低65%

事實上，過往舊樓業權不足80%，將不獲批准進行強拍，不過早前舊樓強拍條例今日正式生效，強拍門檻下調至最低65%，發展商可就舊樓地盤申請聯同毗鄰地段一併強拍。