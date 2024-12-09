兩球買到西灣河276呎舊樓　呎價唔使8千　銀主低市價三成沽貨

銀主加快去貨速度，提供大幅折讓求沽。西灣河舊樓都寧大廈一伙一房銀主單位，最新以210萬元沽出，呎價僅7,609元，較市價低約3成。原業主早於2000年以68萬元低價買入，單位24年間升值67%。



美聯物業助理區域經理鄭琨表示，該單位為都寧大廈中層C室，實用面積276平方呎，一房間隔，屬銀主盤。據悉，大廈樓齡較大，已約56年，不過由於單位鄰近地鐵站，而且入場門檻較低，仍吸引用家垂青。最終單位以210萬元售出，折合呎價約7,609元。

低市價約3成出售

代理指，是次物業屬銀主盤，所以造價較一般物業低。參考大廈近年的二手成交，呎價水平均於1萬元左右。而且去年11月有一或低層C室，面積間隔相同，以300萬元成交，可見是次單位較當時同類低出90萬元或3成。

原業主早於2000年6月以約68萬元買入單位，期後變為銀主盤推出市場，現帳面升值約67%。