荃景花園靚裝三房「零議價」533萬沽 業主兩年要輸177萬｜多圖
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，荃灣荃景花園有靚裝三房放盤3日，即獲買家「零議價」533萬元買入，呎價9,673元，上手持貨僅兩年，轉手帳蝕177萬元離場。代理指，由於單位擁靚裝，故吸引多組準買家到場參觀。
單位靚裝吸引多組準買家到場參觀
美聯物業分行高級分區營業經理鍾家豪指，是次成交為荃灣荃景花園8座中層H室，實用面積551平方呎，屬三房間隔。原業主最初以533萬元叫價放盤，因見單位靚裝修，故吸引多組準買家到場參觀，單位放盤三日後以「零議價」533萬元沽出，呎價9,673元。
↓↓荃景花園8座中層H室↓↓
持貨僅2年轉手帳蝕177萬
至於，新買家為外區換樓客，因鍾情單位裝修合適，故即場入市。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為541萬元，而恒生估價則為508萬元。即最新成交價較在估價範圍內成交。
據悉，原業主於2022年以710萬元買入，持貨至今2年，是次轉手帳面蝕讓177萬元，單位期內貶值24.9％。
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