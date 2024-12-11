幫仔女上車作準備　投資客381萬買元朗舊樓三房　呎價創6年新低

市況回暖，投資者加快入市增持物業。元朗榮光大廈一伙三房單位，最新以381萬元沽出，呎價8,719元，創近年新低。原業主7年前買入，帳面蝕讓47萬元離場，單位貶值超過1成。



美聯物業聯席董事鄧涇渭表示，該單位為榮光大廈中高層A室，實用面積437平方呎，三房間隔。單位最初叫價400萬元放售，獲新買家洽詢。新買家為區內投資者，認為現時是買樓投資良機，而且有意為子女未來上車需求早作準備，因此議價以381萬元承接單位，折合呎價約8,719元。

↓↓榮光大廈中高層A室↓↓

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呎價創6年新低

資料顯示，大廈近年二手成交較少，由2018年起至今僅錄約7宗成交，呎價介乎10,091元至12,128元。可見是次單位呎價創至少6年新低。

原業主於2017年以428萬元購入單位，持貨7年，帳面損失47萬元，單位貶值約11%。