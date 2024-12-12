屯門愛琴海岸三房裝修企理　用家600萬入市　15年升值285萬｜多圖

二手市場氣氛好轉，屯門愛琴海岸有企理裝修三房新近以600萬元沽出，高估價近一成半。上手業主持貨15年帳面大賺285萬元離場，單位更升值90%。



世紀21營業董事鄭少坤表示，是次成交為屯門愛琴海岸3座中層D室，實用面積617平方呎，屬三房間隔，座向西南。單位最初以650萬元叫價放盤，經雙方議價後單位累減50萬元或7.7%至600萬元沽出，呎價9,724元。至於新買家為用家。

↓↓屯門愛琴海岸3座中層D室↓↓

單位外望海景及翠綠景。（代理提供）

高估價近一成半 上手15年大賺285萬

據放盤圖片所見，單位外望海景，內櫳闊落且有企理裝修。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為523萬元，而恒生估價則為578萬元。即最新成交價較估價高3.8%至14.7%。

據悉，原業主於2009年12月以315萬元購入上述單位，持貨15年，是次轉手帳面大賺285萬元，單位期內升值90%。