日資BANDAI NAMCO再沽貨 570萬賣葵涌廣場三房 低估價8%
撰文：李明珠
出版：更新：
樓價走勢反覆，有日資集團再度沽售旗下住宅物業。葵涌廣場一伙三房單位新近以570萬元沽出，呎價約11,562元，符合近期市價。據悉，單位為日本連鎖游戲機中心南夢宮（BANDAI NAMCO）所持有，集團早於1994年買入單位，帳面獲利289萬元或9成離場。
市場消息指，該單位為葵涌廣場3座低層C室，實用面積493平方呎，三房間隔。單位早前推出市場放售，最新以570萬元沽出，呎價約11,562元。
根據滙豐網上物業估價顯示，單位估值為619萬元，單位較估價低出49萬元或7.9%。
BANDAI NAMCO持貨30年、單位升值9成
日本連鎖游戲機中心南夢宮（BANDAI NAMCO）於1994年以321萬元買入單位，持貨30年轉手，帳面獲利289萬元，單位期内升值約90%。
資料顯示，BANDAI於今年初亦有沽出一伙葵涌廣場三房單位，單位位處1座中層F室，實用面積約493平方呎，當時成交價622萬元，呎價12,616元。
幫仔女上車作準備 投資客381萬買元朗舊樓三房 呎價創6年新低荃景花園靚裝三房「零議價」533萬沽 業主兩年要輸177萬｜多圖堅尼地城兩房特色戶720萬沽 一個天台值200萬？買入4年貶值一成「天后聚居地」複式豪宅3238萬沽、創新低價 14年一手貨勁蝕千萬九龍站十年來首宗「摸貨」！君臨天下1860萬沽 一個月勁賺160萬戴德梁行料明年住宅樓價反彈5% 投資者、潛在買家加快入市步伐日資BANDAI NAMCO遊戲商沽貨 622萬賣葵涌廣場三房 30年升值76%