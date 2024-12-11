日資BANDAI NAMCO再沽貨　570萬賣葵涌廣場三房　低估價8%

樓價走勢反覆，有日資集團再度沽售旗下住宅物業。葵涌廣場一伙三房單位新近以570萬元沽出，呎價約11,562元，符合近期市價。據悉，單位為日本連鎖游戲機中心南夢宮（BANDAI NAMCO）所持有，集團早於1994年買入單位，帳面獲利289萬元或9成離場。



市場消息指，該單位為葵涌廣場3座低層C室，實用面積493平方呎，三房間隔。單位早前推出市場放售，最新以570萬元沽出，呎價約11,562元。

根據滙豐網上物業估價顯示，單位估值為619萬元，單位較估價低出49萬元或7.9%。

BANDAI NAMCO持貨30年、單位升值9成

日本連鎖游戲機中心南夢宮（BANDAI NAMCO）於1994年以321萬元買入單位，持貨30年轉手，帳面獲利289萬元，單位期内升值約90%。

資料顯示，BANDAI於今年初亦有沽出一伙葵涌廣場三房單位，單位位處1座中層F室，實用面積約493平方呎，當時成交價622萬元，呎價12,616元。