2024回顧｜一手全年撻訂529宗倍升、殺訂5.1億　揚海榮登撻訂王

本港樓市近年表現疲弱，樓價大幅下跌，有不少數年前在高位買入新盤樓花的買家要撻訂離場。據《香港01》統計，今年初截至12月30日，一手新盤市場暫錄約529宗撻訂，較去年全年錄得266宗增加263宗或逾98%；全年涉及殺訂金額逾5.1億元，較對上一年約3.4億元，按年大升約50%。



至於，今年全年「撻訂王」為港島南岸揚海，年內共累撻50宗殺訂金額逾1.16億元。而按單月計算，12月截至30日暫錄得20宗撻訂個案，殺訂金額逾2,280萬元。



屯門瑧譽。

電子廠高層棄購屯門瑧譽兩洋房 殺訂3680萬成全年最大撻訂

回顧過去一年，殺訂金額最大一宗為屯門瑧譽兩伙洋房單位，涉及為9號洋房連9號居室及12號洋房連12號居室，實用面積為5,201平方呎及5,200平方呎，均採五房間隔。涉及買家為一家內地電子設備商宇宙集團高層人員，當中涉及林釵釵（LAM CHAI CHAI）及陳慧珊（CHAN WAI SHAN），二人均與宇宙電路板設備（深圳）董事同名 。

而該2伙單位原於2022年5月份，分別以1.85億元及1.83億元成交，最新同樣於今年8月20日正式終止交易，料買家已棄購，分別遭沒收樓價10%訂金，合共約3,680萬元。

值得留意的是，其中9號洋房連9號居室於今年11月下旬以1.35億元連兩個車位重新沽出，呎價約25,957元，較撻訂前買平5,000萬元或27%。

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「撻訂王」揚海累撻50宗 殺訂金額1.16億

至於今年撻訂最多的新盤，是由嘉里（0683）及信置（0083）等合作的港鐵黃竹坑站港島南岸第二期揚海，於今年內連環撻訂50宗，佔整體撻訂個案約一成。揚海撻訂個案主要集中在今年3月份，至今累計涉及殺訂金額逾1.16億元。

當中揚海最勁一宗撻訂為1A座21樓A室，實用面積1,299平方呎，屬四房間隔，單位於2017年以5,888.8萬元沽出，惟在2024年3月錄撻訂，料買家輸10%訂金，涉588.88萬元。

黃竹坑站上蓋連續兩年成新盤撻訂王

事實上，黃竹坑站上蓋項目已連續兩年成為新盤撻訂王，2023年撻訂最多新盤為路勁地產（1098）旗下黃竹坑港島南岸第1期晉環，於2023年內連環撻訂31宗，涉及殺訂金額逾7,122萬元。

啟德維港1號錄37伙 位居第二

其次為由中海外（0688）發展、已屆現樓的啟德跑道區維港1號，全年錄37伙撻訂個案，累計涉及殺訂金額逾4,807.1萬元。

單計今年上半年維港1號已錄28伙撻訂，當時發展商殺訂4,071.4萬元，時間分布於4月份連撻19伙、5月份再撻9伙，其後8月份再錄9伙撻訂，當時每伙單位分別被沒收樓價5%或10%訂金，眾買家遭殺訂約735萬元。

Dada棄購利奧坊頂層特色戶 輸逾160萬訂金

至於今年眾多宗撻訂個案中亦有零星名人撻訂損手離場個案，當中包括有金像獎「最佳女配角」、具豐富投資物業經驗的陳靜（Dada），年內撻訂大角咀利奧坊．曦岸一伙697平方呎頂層特色戶。

據資料顯示，涉及單位為實用面積697平方呎，連213平方呎天台及106平方呎平台，屬三房間隔。據知，陳靜（Dada）在參觀完現樓後，因鍾情單位可望維港景故決定入市，並2022年7月以2,288萬元招標價買入，呎價32,826元，採738天成交期，當時成交價及呎價均創項目新高。

不過單位於2024年11月終止交易，料陳靜（Dada）已棄購並遭發展商殺訂7%訂金，涉及為160.16萬元。

市況差令大量買家撻訂 長實揚言追差價

值得留意的是，撻訂個案增加歸咎於本港樓價大幅下挫，令數年前在樓市高峰期買入新盤樓花單位的買家，要「壯士斷臂」撻訂離場。而事實上，發展商面對大量買家撻訂離場亦非坐以待斃。

長實（1113）旗下洪水橋#LYOS曾於5月6日連環撻訂15伙單位，該批單位成交金額涉及9,146萬元，成交價由363.5萬至1,565萬元。雖然發展商已就該批單位殺訂992.8萬元。

長實集團營業部首席經理郭子威其後在記者會上提到，如該批撻訂單位最新成交價較撻訂前出現差額，將會向未能按照買賣合約完成交易者（撻訂買家）追回差額。

星星地產承諾不追撻訂差價

不過，亦有小型發展商向新入市買家承諾，若出現撻訂將不會追差價。星星地產主席及首席執行官陳文輝曾在記者會上承諾，在8月26日後買入元朗雨後的買家，在取消成交時不被追差價，希望增加買家置業信心。