樓市回顧｜全年一手撻訂266宗、殺訂近3.4億　晉環「榮登」撻訂王

新盤市場撻訂個案連續兩年處於逾200宗水平，據《香港01》統計，今年初截至昨日12月28日，一手新盤市場暫錄約266宗撻訂，較去年全年錄得225宗增加41宗或18.2%，全年涉及殺訂金額逼近3.4億元。至於今年全年「撻訂王」黃竹坑晉環，年內共累撻31宗殺訂金額逾7,122萬元。



而按單月計算，12月截至28日暫錄得47宗撻訂個案，殺訂金額逾7,862萬元，為今年第二高的月份。有學者認為，今年新盤市場最終錄逾1萬宗成交個案，上述撻訂個佔比不算太多，又預計來年有機會減息，料相關新盤撻訂個案會有下跌趨勢。



全年最大撻訂金額屬何文田君柏 星夢前CEO何哲圖輸1320萬訂

回顧過去一年，殺訂金額最大一宗為何文田豪宅君柏6座5樓A室，實用面積1,623平方呎，屬三房連家庭房間隔。涉及買家為星夢娛樂前行政總裁何哲圖，原於2018年2月以3,745.7萬元沽出，呎價約23,079元，於入市時採用發展商提供長達12年成交期的「先住後付」計劃，並獲發展商提供的「大家族認購現金回贈優惠」，相關現金回贈涉樓價約1%至2%，另亦獲15%的印花稅優惠。

惟何哲圖在「先住」五年後，即今年10月初選擇棄購，料損失至少1,320萬元，買家損失訂金已足夠買2.4伙沙田第一城三房。

何文田君柏

滿名山洋房錄撻訂 屬今年第二大金額涉1122萬

其次為嘉里（0683）屯門掃管笏滿名山，據成交紀錄冊顯示，涉及成交為名庭H7號洋房，其實用面積2,877平方呎，連2,638平方呎花園、146平方呎平台、1,106平方呎天台，於2021年2月以8,631萬元以招標形式沽出，呎價約3萬元，採用「先住後付」計劃 。

惟事隔兩年後於3月終止買賣，料損失大訂涉及樓價13%、即1,122.03萬元，買家損失訂金已足夠買2伙沙田第一城兩房。不過該撻訂洋房於3月底重新以8,200萬元沽出，面價計賣平431萬元或4.9%。

嘉里（0683）屯門掃管笏滿名山

全年「撻訂王」黃竹坑晉環 累撻31宗殺訂金額逾7122萬

至於今年撻訂最多的新盤是路勁地產（1098）旗下黃竹坑港島南岸第1期晉環，於今年內連環撻訂31宗，涉及殺訂金額逾7,122萬元。當中最勁一伙於10月份單日連撻9伙，料各買家損失樓價10%的訂金，合共殺訂約1,598.6萬元，而該批單位成交金額近1.6億元。

值得留意的是，晉環一直為區內明星盤，故有不少名人業主，但同時過去一年亦錄不少名人撻訂個案。

呂麗君晉環累撻兩伙 累輸700萬訂金

當中近期最引人主意的是，大劉」劉鑾雄前女友呂麗君（現名呂姵霖）在12月連撻兩伙三房戶，累輸700萬元，涉及單位為1B座40及41樓A室，實用面積919平方呎。單位原於2021年5月以3,501.3萬元及3,518.8萬元購入。惟上述兩伙單位最新於本月14日及22終止交易，估損失樓價10%，即約350.13萬元及351.88訂金。不過1B座40樓A室於撻訂四日後以2,820萬元火速重沽，較撻訂前賣平逾681.3萬元或19.5%。

另外，永義國際（1218）創辦人及大股東官永義家族，今年亦遭晉環發展商殺訂至少兩伙，分別為為1A座31樓G室及2B座17樓E室，屬兩房及三房間隔，成交價3,136萬元及1,402.5萬元，惟最終撻訂收場，料涉及殺訂金額逾450萬元。

+ 4

火炭星凱．堤岸今年累撻29伙 位居第二

至於，中洲置業旗下火炭星凱．堤岸今年亦連撻29伙，涉及殺訂金額逾3,271.4萬元。當中最矚目為今年8月份，單月內連撻26伙，該批單位於2021年至2023年2月份售出，成交價介乎523.3萬至1,692.6萬元，惟最終撻訂收場，眾買家共輸逾2,660萬元訂金，該批單位總成交金額涉逾2.66億元。

中洲置業旗下火炭星凱．堤岸。

油塘蔚藍東岸累撻22伙、共殺訂2311萬

另外，由五礦地產（0230）發展的油塘蔚藍東岸今年都累積撻訂22伙，排名第三，涉及殺訂金額超過2,311萬元。項目於今年12月連環撻訂16伙單位，分別於2020年至2022年售出，涉及單位售價由534.8萬元至1,085.6萬元。眾買家共輸約1,757萬元訂金，該批單位總成交金額涉逾1.2億元。

莊太量：來年減息相關撻訂個案或會下跌

至於來年撻訂宗數預測，中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，考慮到全年錄逾萬宗一手新盤交易，今年僅錄266宗撻訂個案，認為撻訂情況不算太多。他又預計，來年有機會減息，料相關新盤撻訂個案會有下跌趨勢。