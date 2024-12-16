鷹君羅嘉瑞「幫襯」新地新盤　1.19億買啟德天璽．海四房大宅

新盤市場近日錄得大手客連購多伙單位外，亦錄名人入市個案。新地（0016）旗下啟德跑道區天璽．海一伙四房單位新近以1.19億元售出，呎價54,189元。據悉，新買家為鷹君（0041）主席及董事總經理羅嘉瑞及執行董事羅俊謙等人。



成交記錄冊顯示，涉及的單位為天璽．海第1座18樓A室，實用面積2,196平方呎，屬四房連三套房間隔，望海景，附設私人電梯大堂。單位於上月底以逾1.19億元招標沽出，呎價54,189元。

資料顯示，新買家以「RISING FLEET LIMITED」公司名義登記，註冊董事包括鷹君（0041）主席及董事總經理羅嘉瑞、執行董事羅俊謙、朱錫培及執行董事兼總經理簡德光。

鷹君主席羅嘉瑞。（張浩維攝）