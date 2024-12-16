見樓價累跌不少 慈父1200萬買錦繡花園助女兒置業 10年升逾四成
撰文：黃祐樺
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本港樓市回落，有慈父趁機擲1,200萬元買元朗錦繡花園三房助女兒置業。上手業主放盤10個月累劈350萬元，持貨10年仍大賺約362萬元離場。
中原地產副區域營業經理劉喜燕表示，是次成交為元朗錦繡花園C段第一街單號屋，實用面積1,100平方呎，屬三房間隔。單位最初在2月以1,550萬元叫價放盤，經議價後新近以1,200萬元沽出，呎價約10,909元。換言之，單位放盤10個月累劈350萬元或22.6%。
慈父入市助女兒置業
至於，新買家為一名慈父，因見樓價已累積不少跌幅，認為上述單位價錢合理，加上有企理裝修及大花園，即決定入市為女兒置業。
據悉，原業主則於2014年以838萬元買入單位，持貨10年，是次轉手帳面獲利約362萬元，單位期內升值43.2%。
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