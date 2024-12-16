內地客大蝕讓55%　1088萬沽迎海大兩房　一個原因導致慘輸半層樓

新界大型屋苑錄得內地客大幅蝕讓個案，實蝕幅度高達半層樓。馬鞍山迎海一伙由內地客持有的大兩房戶，新以1,088萬元沽出，較6年前帳面蝕讓約23%。不過原業主當年買入單位時繳付高達樓價30%的印花稅，即合計實蝕金額接近770萬元，實蝕幅度佔樓價高達約55%。



美聯物業馬鞍山泓碧分行首席高級營業經理李天傑表示，不少睇樓多時買家，見樓市回暖，為怕錯失心頭好加快入市。最新成交單位為馬鞍山迎海三期（迎海．星灣御）16座高層G室，實用面積783平方呎，原則大兩房間隔。

據悉，單位早前以1,200萬元放售，而買家為區內家庭，持續睇樓4年，有見樓市回暖，加上屋苑海景放盤向來稀有，故議價後以1,088萬元購入單位作自住用途，成交呎價約13,895元。

馬鞍山迎海。

六年前買入價1408萬 當時繳付30%辣招稅

原業主2018年以1,408萬元購入單位，持貨6年，帳面轉手蝕320萬元或23%。值得留意，原業主為內地客，當年2018年買入單位時未取得香港身份證，因此當時需要繳付高達樓價30%的辣招稅，涉及金額高達422.4萬元。

若再計及買入及賣出時的佣金支出合共逾25萬元，實蝕金額將高達約767萬元，佔買入價高達約55%。