睇中大廈做完大維修 388萬買筲箕灣中心改裝一房 設開放式書房
撰文：李明珠
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市場氣氛回暖，買家加快入市步伐。筲箕灣中心一伙原則兩房單位最新以388萬元「意頭價」沽出，呎價12,763元。原業主於3年前買入，帳面蝕讓112萬元離場，單位貶值超過兩成。
中原地產副區域營業董事黎百祥表示，該單位為筲箕灣中心C座中層B室，實用面積304平方呎，原則兩房間隔，現改為一房間隔，其中一個房間改作開放式書房。
單位望西南山景，景觀開揚。據悉，新買家見物業較早前已完成大廈維修，加上單位造價吸引，附企理裝修，擔心遲買走寶，故快速決定購入。單位最終以388萬元成交，折合呎價12,763元。
2021年買入帳蝕112萬
資料顯示，屋苑近期平均成交呎價為11,293元，是次單位呎價較近期市價高出13%。
原業主則於2021年以500萬元購入單位，持貨3年，是次沽出帳面需蝕讓112萬元，單位期内貶值22.4%。
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