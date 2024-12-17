香港仔已補地價居屋7折推拍　兩房戶開價300萬、租金回報6厘

市場再有低價銀主盤推出拍賣。香港仔居屋漁暉苑一伙已補地價兩房單位，最新以300萬元推出拍賣，呎價7,159元，低銀行估價約3成。原業主早於1999年買入單位，近期單位淪為銀主盤，過去25年間帳面升值177萬元，單位升值1.4倍。



忠誠拍賣表示，涉及的單位為漁暉苑景暉閣27樓1號室，實用面積419平方呎，兩房間隔。單位已補地價，最新開價300萬元推拍，折合呎價約7,159元。圖片可見，單位裝修大致企理，不過存在部分污跡，以及睡房有油漆剝落。

↓↓漁暉苑景暉閣27樓1號室↓↓

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低市價3成放售、預計租金回報達6厘

代理指，單位目前銀行估價為430萬元，現開價低市價超過3成。另外，單位由於已補地價，可以對外出租，現時市場租值為15,000至16,000元，租金回報高達6厘以上。

息口過高淪銀主盤

原業主於1999年以123萬元買入單位，但其後在疫情期間多次向銀行及財務公司借貸，最後因息口過高，無法償還貸款，遭銀行沒收單位。按拍賣價計算，單位於25年間帳面升值177萬元，或1.4倍。