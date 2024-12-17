美聯發盈喜　首11月除稅前溢利逾3.5億　全年業績料「轉虧為盈」

美聯集團（1200）今日發出「盈喜」公告，指出截至2024年11月30日止11個月之未經審核綜合管理帳目之初步審閱，錄得除稅前溢利多於3.5億元及權益持有人應佔淨溢利多於3億元，並根據本集團現有之資料，相對於截至2023年12月31日止年度之權益持有人應佔淨虧損約4,200萬元，預期本集團截至2024年12月31日止年度將「轉虧為盈」。



除稅前溢利多於3.5億 業務可「轉虧為盈」

美聯集團預期，業績轉虧為盈主要基於旗下「美聯物業」及「香港置業」截至2024年11月30日止11個月之經營業績較去年同期顯著改善，當中包括 成功抓緊香港住宅物業市場於2024年之反彈、集團於香港之穩定市場佔有率，以及集團營運效率之優化。

另外亦在自2023年第四季起實施一系列策略性措施，包括晉升新銷售管理團隊，並推動業務模式重新定位，以及精簡營運等連串新措施，集團在中國內地之業務已轉虧為盈。

左起：美聯集團主席黃建業及副主席黃靜怡

料全年一手、二手成交量可創3年新高

美聯集團續指，受惠於全面撤辣、放寬物業按揭、暫停壓力測試，以及減息等因素，今年住宅物業交投出現顯著反彈。預期今年全年一手及二手成交量齊升，料全年一手成交量可達約1.6萬宗水平，按年升逾5成；同時二手成交量亦可達4萬宗水平，按年升逾1成，屆時將齊創3年新高。

儘管市場對撤辣及減息初期反應強烈，但本地物業市場仍面臨如地緣政治風險、中美緊張局勢升温、經濟前景不明朗及本地港人購房需求較為平淡等風險及挑戰，將繼續強化其銷售業務及服務，於搶佔市場佔有率同時亦繼續嚴控成本。