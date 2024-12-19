供樓平過租樓？外區客258萬「租轉買」元朗富祐閣兩房｜多圖
撰文：李煥好
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市場有租客見息口回落，選擇「租轉買」入市。元朗富祐閣一伙兩房戶最新以258萬元成交，呎價約9,314元，買家原為外區租樓族，減息後見租金貴過供款，故入市自己做業主。
美聯物業分區經理張瑋津表示，成交單位為元朗富祐閣中高層C室，實用面積277平方呎，採兩房設計。
據悉，買家為外區客，原於區內尋找租盤，及後發現租金貴過供樓，加上看好減息周期，故馬上轉軚「租轉買」，議價後以258萬元承接單位，實用呎價約9,314元。
↓↓元朗富祐閣中高層C室 ↓↓
供款較月租平約25.7%
以該單位實用面積277平方呎為基準，參考滙豐銀行供款息率為3.625厘，假設買家承造6成按揭，採30年還款期計算，該單位月供約7,060元。再者，參考屋苑同類型租賃成交，對上一宗租盤錄得9,500元月租，換言之富祐閣同類型單位的供款較月租平約25.7%。
25年間升值近2.7倍
翻查資料，原業主早於1999年以70萬元購入單位，持貨25年，帳面獲利188萬元，或升值近2.7倍。
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