投資者睇錯市「炒燶」銅鑼灣舊樓兩房　買入11個月轉手實蝕20萬

撰文：李明珠
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市場近期頻錄短炒個案，不過有投資者判斷失誤，短炒觸礁。銅鑼灣珠城大廈一伙兩房單位新近以497萬元易手，呎價10,081元。原業主於今年1月買入單位，持貨11個月，帳面蝕讓8萬元離場，蝕幅約2%，連使費計算料需實蝕逾20萬元。

市場消息指，該單位為C座中低層4室，實用面積493平方呎，兩房間隔。原業主於今年初買入單位後隨即推出市場放售，直至近日才獲洽詢，最終以497萬元售，折合呎價10,081元。

短炒失敗、不足一年實蝕20萬

資料顯示，位處同座上兩層的4室單位於今年7月有成交，單位面積間隔相同，成交價540萬元，呎價10,953元。即是次單位造價與5個月前同類單位低出43萬元或8%。

據悉，原業主為投資者，今年1月初以505萬元購入上址，持貨僅約11個月轉手，帳面損失8萬元或2%，若連稅務等使費計算，料需實蝕逾20萬元。

銅鑼灣珠城大廈。(代理相片)
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