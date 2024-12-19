中原住宅部純利4.33億大升1.5倍　三大利好因素料明年樓價反彈10%

中原地產今日（19日）發表2024年樓市回顧及明年展望，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示 ，2024年樓市利好消息頻現，包括全面撤辣、減息、中央組合拳救市，成交量漸見起色。今年一手私人住宅交投料達1.7萬宗，二手私樓交投料達3.35 萬宗，齊創3年新高。



他預測，明年樓市將穩步發展，一手住宅交投將增至約1.8萬宗，二手交投增至約4萬宗。樓價有望見底回升，全年看升約10%，租金料升約5%。此外，陳永傑指，集團住宅部今年收入錄35.33億元，而純利為4.33億元，按年升1.5倍。



整體樓宇登記創三年新高

2024年政府全面撤辣，而且進入減息周期。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，樓市買賣回升。首11個月整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）錄約62,469宗，預測全年67,000宗，將按年上升約一成半，為2021年96,133宗後的3年高位。

一手私人住宅方面，首11個月錄15,995宗，預測全年約17,000宗，將按年大升近六成，為2021年17,469 宗後的3年新高。而二手私人住宅方面，首11個月錄30,745宗，預測全年約33,500宗，將按年上升逾一成，登記量為2021年51,928宗後的3年新高。

左起中原地產研究部高級聯席董事楊明儀、中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（李煥好攝）

樓價累跌6.53%

樓價方面，楊明儀指出，今年9月首次減息前中原城市領先指數 CCL 曾低見135.86點，但近期走勢反覆回穩，最新報137.59點，比低位回升 1.27%，較2021年8月191.34點歷史高位跌幅收窄至28.09%。CCL 處於逾8年低位未變，在2016年9月中水平徘徊，今年樓價暫時累跌6.53%。

租金全年升幅料逾5%

至於租金表現，她續指，2024年11月中原城市租金指數CRI 最新報 123.22點，繼續處於逾5年高位，重上2019年9月水平。首11個月 CRI 累升5.69%，展望短期租金維持高企，全年升幅逾5%。樓價跌租金升，走勢連續2年背馳，是有記錄以來首見，帶動回報率向升。CRI 回報率10月最新報3.46%，為2012年1月後近13年次高水平。踏入減息周期後，本港主要銀行連續3次下調最優惠利率，累減0.625厘。今日H按息再下調至3.50%，CRI回報率與H按息差距進一步縮窄到接近零水平。她料，明年美國繼續減息，回報率將可望高於H按息，供平過租將重臨。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（李煥好攝）

明年樓市依然面對挑戰

對於樓市表現，陳永傑表示，今年住宅市場反覆中趨穩，即使利好因素增加，但依然存在不明朗因素，包括特朗普重主白宮，中美關係、貿易或出現變局、新盤貨尾量高企、賣地成績未如理想等，明年樓市仍充滿挑戰。

料明年有三大利好因素帶動樓市

他續指，近期樓市利好因素漸增，明年樓市將受三大因素利好，包括息口回落、積極政策及經濟改善。首先，今年三度減息減低買樓按揭成本，鼓勵買家人市。他預計，明年全年減息1厘，進一步減輕供樓負擔。加上供平過租將趨普遍，將會促使更多的資金流向樓市。預測明年住宅成交量將進一步上升，並支持樓價跌幅逐步收窄，估計樓價離底不遠，明年首季有望止跌回升。

另外，今年以來港府及中央政府推出一系列措施刺激經濟及樓市，將為本港樓市帶來新資金及新動力，料明年將帶動住宅買賣及租務需求上升。再加上，明年香港經濟大致保持穩定，或輕微上升，預計發展商的投地意欲將會回升，明年賣地成績有望改善。但現時樓價表現不理想，加上新盤庫存量高企，相信發展商出價保持審慎，明年賣地收入仍難達標。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀。（李煥好攝）

陳永傑：明年樓價看升10%、租金升5%

關於2025年樓市走勢，陳永傑表示，2024 年樓市交投未見復常，故相信政府定必出手穩樓市。他預測，明年全年樓價看升10%，CCL 有望重上151 點，重返2023年11月的水平。當中尤為看好豪宅明年表現，料錄15%升幅，中小型物業則料升10%。

而成交量方面，一手市場競爭激烈，發展商仍主力去庫存，他相信2025年一手新盤將保持克制開價，預測全年一手成交量可達1.8萬宗。於供平過租，以及減息帶動，若再加上政府救市加持，二手成交有望轉活，料全年可達4萬宗。至於租金，繼續受惠輸人人才計劃、海外學生配額增加，及經濟增長等因素，2025年租金有望上升5%，增幅與去年相若。

中原今年多賺1.5倍

陳永傑亦透露，集團住宅部今年收入錄35.33億元，而純利為4.33億元，按年升1.5倍。分行數目今年錄得333間，較去年的379間跌12%。至於人手方面，集團營業部連後勤計，今年人手錄5156人，較去年的5490人，跌6%。談及集團未來部署，他表示對後市感樂觀，故明年將考慮加薪，並將增加約一成人手，分行數目增至15間或5%。