廿四孝父母資助上車 年輕夫婦852萬買萬景峯兩房 上手大賺三球
撰文：黃祐樺
出版：更新：
二手市場疲弱，荃灣萬景峯有兩房新近以851.8萬元沽出，呎價16,768元。至於新買家為區內年輕夫婦，獲父母資助買樓上車。至於上手業主因期租約完結決定沽貨套現，持貨至今13年，大賺逾三球離場。
是次成交為荃灣萬景峯3座中層F室成交，實用面積508平方呎，屬兩房間隔，享內園泳池景。據知，原業主曾將單位用作投資收租，因近期租約完結決定沽貨套現，以860萬元叫價放盤，數天後以851.8萬元沽出，呎價16768元。
父母資助買樓上車
至於，新買家為區內年輕夫婦，租樓一段時間，獲父母資助買樓上車，見樓價已回落多時，多項利好因素正在發酵，認為現在是時候入市，睇樓數日覓得上址心水單位決定入市。
據悉，原業主於2011年以530萬元購入單位，持貨至今13年，是次轉手帳面獲利321.8萬元，單位期內升值61%。
掃管笏NAPA銀主兩房蝕讓4成拍賣 連170呎花園 全屋竟然無地板？放棄「綠色集體運輸系統」潛力 買家棄購DOUBLE COAST 輸38萬訂華潤隆地20億買房協5商場 成交陸續登記 欣榮花園作價6.25億鍾情天水圍綠化度高 退休客423萬FULL PAY買嘉湖山莊三房