掃管笏NAPA銀主兩房蝕讓4成拍賣　連170呎花園　全屋竟然無地板？

樓市走勢反復，銀主盤大幅折讓求沽。屯門掃管笏NAPA一伙兩房銀主盤最新推出拍賣，開價370萬元，呎價約8,277元，低市價逾2成。原業主最初於2017年一手買入，現開價較買入價低出265.2萬元，單位7年間貶值約42%。



忠誠拍賣表示，該單位為NAPA 6座地下E室，實用面積447平方呎，兩房間隔，連170呎私人花園。單位屬銀主盤，最新開價370萬元推拍，折合呎價約8,277元。

↓↓NAPA 6座地下E室↓↓

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客廳及睡房的地板已被拆除。

裝修期間淪銀主盤、地板尚未安裝

圖片可見，單位裝修呈未完工的狀態，客廳及睡房的地板已被拆除。代理透露，原業主於收樓後有意重新裝修，因此拆除了發展商的原裝，但單位卻在裝修期間淪為銀主盤並遭沒收。估計新買家於買入後需再花費一筆重新裝修。

目前單位銀行估價為487萬元，開價較估價低出117萬元或約24%，加上單位屬連花園特色戶，故近期獲多名用家查詢。

7年前一手買入勁蝕逾4成

原業主於2017年4月以635.2萬元一手購入，其後淪為銀主盤，現開價較買入價低出265.2萬元，單位於7年間大幅貶值約41.8%。