周末新盤錄74宗　屯門凱和山冬至即晚沽25伙　大手客連買2伙三房

發展商展開新一輪銷售貨尾，一手交投量上升。過去兩日（21至22日）新盤市場錄得74宗成交，較上周的45宗上升65%。當中路勁(0604)旗下的屯門凱和山於周六即冬至晚上，以先到先得發售97伙，即晚沽出25伙，套現1.28億元。



屯門凱和山於冬至晚展開新一輪銷售推出97伙，即晚沽出25伙，套現1.28億元。據悉，項目開售不久即錄得大手客成交，買家以1,421萬元購入2伙三房單位作投資及自用，涉及的單位包括第3座11樓及12樓A室。

項目隨後於翌日再加推單位應市，即日沽出4伙。路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，三房單位為本輪首次推出市場，將考慮於後續價單加入更多該款單位應市。而項目至今累售241伙，套現逾11.5億元。

屯門凱和山。

黃竹坑Blue Coast沽3伙、錄「一客兩食」

長實集團(1113)旗下黃竹坑Blue Coast於周六連沽3伙，涉資3,605萬元。其中有2伙為「一客兩食」，投資者斥資1,884.5萬元購入2伙兩房單位；包括第3座15樓C室，實用面積464方呎，成交價944.1萬元，呎價約20,347元。發展商透露，同類戶型供應不多，計劃短期內加價，幅度約5%。

長實營業部助理首席經理楊桂玲指，項目 單在12月內便已售出17伙，其中涉及一組客人大手買入5伙兩房戶，合共套現2.2億元。而項目自今年10月開售至今累售280伙，共套現36億元。

黃竹坑BLUE COAST。

洪水橋滙都II單日沽19伙

泛海國際 (0129) 發展的元朗洪水橋滙都II，則於周日推售88伙，即日成功沽出19伙。泛海國際集團執行董事關堡林表示，連同一期計算，項目於本周末累沽24伙，套現近1.1億元。而全盤則累沽575伙，套現逾28億元，銷售成績理想。