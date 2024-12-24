蔣麗芸繼母2378萬再沽大埔康樂園洋房 半年連沽2幢賺276萬離場
撰文：黃祐樺
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市場再錄名人沽貨成交。震雄集團（0057）創辦人蔣震第二任妻子馬榮華，新近再沽大埔康樂園洋房，新近以2,378萬元沽出，持貨10年帳面賺228萬元。如連同7月時沽出的另一伙康樂園洋房計，短短半年間已沽2幢洋房，合共套現4,676萬元，帳面輕微賺276萬元離場。
蔣震第二任妻子馬榮華2378萬沽出康樂園洋房
據資料顯示，是次成交為大埔康樂園第5街30號屋，實用面積1,596平方呎，並連約1,473平方呎花園，於12月初以2,378萬元沽出，呎價14,500元。
持貨10年升值逾一成
至於，原業主為震雄集團（0057）創辦人蔣震第二任妻子馬榮華（Ma Jwung Hwa），在2014年2,150萬元入市，持貨至今10年，是次轉手帳面賺228萬元，單位期內升值約11%。
半年內連沽2洋房賺276萬
而馬榮華另一幢洋房康樂園第5街32號屋，則在今年7月以2,298萬元沽出，持貨8年帳面賺48萬元。換言之，馬榮華在半年內連沽2洋房，合共賺276萬元離場。
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