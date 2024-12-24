元朗山水盈銀主盤流拍後劈價沽　呎價跌穿9千創新低　五年蒸發3球

臨近年尾，銀主低價放售存貨。元朗半新盤山水盈一伙三房銀主單位最新以810萬元沽出，呎價8,653元，首次跌穿萬元關口，創屋苑新低。原業主於5年前一手買入，帳面勁蝕300萬元離場，單位貶值近3成。



美聯物業高級營業經理林曉丹表示，該單位為山水盈5座低層A室，實用面積936平方呎，屬三房間隔連露台。據悉，單位早前淪為銀主盤，最初於10月叫價858萬元放盤，其後推出拍賣但流拍，直至今日主動減至822萬元後或洽詢。最終單位獲議價至810萬元成交，折合呎價8,653元。

↓↓山水盈5座低層A室↓↓

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呎價創屋苑歷史新低、5年貶值27%

代理指，是次單位創屋苑歷來呎價新低，而正常同類單位市價最少都超過900萬元，即單位至少低市價1成。

原業主早於2019年以約1,100萬元一手購入單位，持貨5年，現沽貨帳面蒸發300萬元，單位期內貶值約27%。