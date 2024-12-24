大興花園錄「串燒」成交 業主減價賣自住樓 即日升級同屋苑兩房
撰文：李明珠
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節日氣氛濃厚，部分業主加快入市步伐。屯門大興花園新近錄得「串燒」成交，一名業主減價沽出持有的細兩房後，即日再以442萬元買入同屋苑大兩房升級。
中原地產高級分區營業經理鍾宏遠表示，業主原先持有的單位為大興花園2期7座中層A室，實用面積419平方呎，兩房間隔。業主早前叫價370萬元放盤，近日獲上車客議價以352萬元承接，折合呎價8,401元。
該名業主早於1997年9月以209萬元購入單位，持貨27年沽貨帳面獲利143萬元，升值68%。
賣樓後即日升級同屋苑大兩房
而上址原業主於沽出單位後，即時於同日買入同屋苑2期5座高層F室，實用面積544平方呎，屬於大兩房單位。單位最初叫價470萬元，該業主最終議價以442萬元承接，折合呎價8,125元。
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