大興花園錄「串燒」成交　業主減價賣自住樓　即日升級同屋苑兩房

節日氣氛濃厚，部分業主加快入市步伐。屯門大興花園新近錄得「串燒」成交，一名業主減價沽出持有的細兩房後，即日再以442萬元買入同屋苑大兩房升級。



中原地產高級分區營業經理鍾宏遠表示，業主原先持有的單位為大興花園2期7座中層A室，實用面積419平方呎，兩房間隔。業主早前叫價370萬元放盤，近日獲上車客議價以352萬元承接，折合呎價8,401元。

該名業主早於1997年9月以209萬元購入單位，持貨27年沽貨帳面獲利143萬元，升值68%。

賣樓後即日升級同屋苑大兩房

而上址原業主於沽出單位後，即時於同日買入同屋苑2期5座高層F室，實用面積544平方呎，屬於大兩房單位。單位最初叫價470萬元，該業主最終議價以442萬元承接，折合呎價8,125元。