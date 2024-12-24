屯門瑧譽洋房1.3億重售　較撻訂前賣平5200萬　2年間劈價三成

發展商持續將貨尾減價吸客。保利置業（0119）旗下屯門青山灣瑧譽，最新售出一伙洋房連居室，成交價約1.3億元，呎價約22,473元。單位屬撻訂重售，最新成交價較撻訂前原售價賣平逾5,200萬元，即2年間貶值近3成。



成交記錄冊顯示，涉及的單位為12號洋房連12號居室，實用面積分別為5,200及615平方呎，五房五套間隔附設平台、花園及天台，天台設有游泳池。單位最新連2個車位以逾1.3億元售出，折合呎價約22,473元。新買家採用180天即供付款計劃入市。

較撻訂前賣平5200萬

值得留意的是，上述成交屬撻訂重售，單位原於2022年5月以逾1.83億元成交，呎價約31,430元。惟上手買家其後於今年8月正式終止交易，並損失10%訂金。即單位最新成交價較撻訂前的售價減價5,200萬元，2年間單位樓價貶值28.5%。

屯門青山灣瑧譽。