兩日聖誕假期錄27宗新盤成交　滙都平安夜連沽5伙、吸金逾2210萬

過去兩日聖誕假期（25日至26日），新盤市場共錄得27宗成交。當中洪水橋滙都在平安夜（25日）連沽5伙兩房，吸金逾2,210萬元。而啟德跑道區亦有不少新盤錄成交，區內DOUBLE COAST I 以953萬元沽出低座連天台特色戶。



洪水橋滙都平安夜連沽5伙兩房 吸金逾2210萬

泛海國際（0129）旗下洪水橋滙都系列於平安夜（25日）沽出5伙兩房戶，總成交金額逾2,210萬元。該批單位成交價由423.82萬元至464萬元，呎價由9,834元至10,311元，實用面積由431平方至450平方呎，同屬兩房間隔。

泛海國際（0129）旗下洪水橋滙都。

DOUBLE COAST I 低座連天台特色戶953萬沽

另外，由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德DOUBLE COAST I 兩日亦沽兩伙，吸金1,720萬元。

其中一伙屬低座連天台特色戶，涉及為第5座6樓A室，屬兩房連開放式廚房間隔，實用面積426平方呎，連353平方呎特大天台，以953萬元沽出，呎價22,371元。

中海外維港．雙鑽、維港1號平安夜連錄成交

中海外（0688）旗下啟德跑道區現樓維港．雙鑽於平安夜（25日）亦沽一伙，涉及為1A座8樓A室，實用面積493平方呎，屬兩房間隔，以905萬元沽出，呎價約18,357元。

同系維港1號同日亦以910.4萬元沽兩房連開放式廚房單位，涉及為1A座26樓D室，實用面積444平方呎，呎價約20,505元。