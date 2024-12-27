內房雅居樂柏架山地盤被接管放售　意向價不少於35億

原由內房雅居樂集團（3383）擁有、收購成本高達33億元的鰂魚涌柏架山道地盤，早前被接管推出放售。據了解，該幅地皮有最新消息，接管人委託代理邀請財團遞交發展意向書，據悉地皮指引價不少於35億元（連補地價），折合每方呎樓面價約7,800元。



上述地皮為英皇道992至998號及柏架山道2至16號住宅地盤（下稱地盤），地盤面積約5萬平方呎，最大可建樓面面積約44.8萬平方呎，於2022年獲批建兩幢住宅大廈，提供592伙。

地盤收購成本33億 原由內房雅居樂擁有

上述地皮於今年8月份被接管推出放售，意向邀請截止日期為今年10月2日。當時負責放售事宜的第一太平戴維斯表示，該地盤收購成本為33億元。項目建成後預計能提供逾500個住宅單位及逾190個車位。

雅居樂原先計劃興建兩幢層住宅大廈

據城規會資料，上述位置為鰂魚涌英皇道992至998號及柏架山道2至16號和毗連政府土地，該地盤佔地約49,967平方呎。住宅部分計劃興建兩幢30至34層高層住宅大廈。

建築物高度由原先的120米（主平基準以上）放寬約19%至142.5米，提供600伙，平均每伙面積約714平方呎，另連7,535平方呎的非住用樓面作為會所、幼兒園等設施。

英皇道992至998號及柏架山道2至16號住宅地盤。