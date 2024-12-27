私樓租金連跌兩個月　差估署：11月份指數報193.1點　按月跌0.36%

據差估署最新資料，2024年11月份私樓租金指數報193.1點，較10月的193.8點，按月跌約0.36%，連跌兩個月。按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報197點，按月跌0.35%；大型單位（D、E類）報148.5點，按月跌0.4%。



租金全線報跌 D類細單位跌最多

至於細分各類戶型，全線按月報跌 。當中跌幅最多為D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報152.5點，按月跌約0.46%。A類單位（面積431平方呎或以下）報213.1點，按月跌約0.37%。B類單位（431至752平方呎）報191.9點，按月跌約0.36%。

C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報164.5點，按月跌0.12%。E類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報139.3點，按月跌幅約0.21%。

萊坊王兆麒：料來年住宅租金有望升最多5%

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，政府各類人才計劃令勞動人口及高收入人士規模稍為回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，中小型住宅租金升幅將跑贏豪宅，料未來幾個月住宅租金走勢保持平穩，2025年住宅租金有望再上升3至5%。