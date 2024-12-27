私樓指數連升2個月　利嘉閣料全年樓價跌6.5%　明年首季現小陽春

香港二手樓市持續回落。據差餉物業估價署最新數據，11月份私樓售價指數報290.9點，較10月份290.7點，按月回升約0.07%，連升2個月，總計今年樓價暫跌6.6%。若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價累積跌幅更達26.93%。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，11月份樓價能維持平穩微升，包括10月下旬有《施政報告》放寬七成樓按刺激，不過在11月初，亦有當時的「超級周」，包括觀望美國大選、議息及人大會議等重大影響樓市的因素，故整體市況處於牛皮橫行狀態。

若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價累積跌幅更達26.93%。

料全年樓價終跌6%至6.5%

展望今年餘下的12月份，由於實際反映11月下旬至12月上旬市況，市場端視候任美國總統特朗普言論及未來政策方向，加上之後踏入傳統12月的節慶假期淡月，發展商減慢推盤步伐，二手同告轉靜，在買賣兩閒下，樓價料繼續窄幅橫行，按月料持平至升0.5%以內；即預計第四季樓價料升近0.95%至1.5%左右，而全年樓價最終預計跌約6%至6.5%。

明年首季料現小陽春

至於當明年1月底新春假期氣氛過後，首季內料有小陽春出現，樓市交投及樓價可望再錄升勢。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮預計，全年樓價最終跌6%至6.5%。

租金連續兩月回落 全年租金指數料升3.82%

租金指數方面，差估署數字顯示11月份按月持續回軟，惟跌幅有所收窄。陳海潮表示，主要反映租務進入淡季的情況，月內租金指數再跌0.36%，報193.1點，創下近5個月低位。

相信租金在12月將繼續窄幅波動呈持平橫行格局，全年租金指數料升3.82%；而經歷第四季的淡市調整後，在專才高才等新香港人接力獲批來港支撐下，2025年租金仍然看俏。