Boxing Day入市!買家親自機場接機　即場簽約572萬買愉景新城兩房

聖誕佳節有買家趁機入市，在Boxing Day（拆禮物日，又稱節禮日）擲572.8萬元買入愉景新城兩房。據代理指，買家為買心頭好，聯同代理到機場接機，終即場簽約買入單位。



美聯物業分行聯席區域經理鍾家豪表示，是次成交為愉景新城09座中層B室，實用面積477平方呎，屬兩房間隔，原業主放盤約10日，最初以630萬元叫價放盤，單位最終在Boxing Day以572.8萬元沽出，呎價12,008元。

↓↓愉景新城09座中層B室↓↓

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持貨5年轉手帳蝕逾150萬

據知， ⁠買家為外區上車客，因見單位景觀開揚，於是在聖誕節當日睇樓並即時還價。不過，因為業主外遊並於Boxing Day（26號）深夜回港，所以買家為表誠意及買到心頭好，決定聯同代理到機場接機並即場簽約買入單位。

至於，原業主在2019年以723萬元買入，持貨至今5年，是次轉手帳面蝕讓150.2萬元，單位期內貶值逾2成，如計及其他使費計料蝕近200萬元。